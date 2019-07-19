Son dakika… Sigara paketinde kendi bacağını görünce…

İngiliz BBC’nin aktardığı habere göre; adı açıklanmayan şahsın kendisine ait olduğunu iddia ettiği fotoğraf, “Sigara içmek atar damarlarınızın tıkınmasına yol açar” uyarısıyla kullanılmış.

Arnavutluk vatandaşı olan fakat Fransa’nın Metz kentinde yaşayan adam, bacağını 1997’de ülkesinde silahlı saldırı nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlerde adamın geçen yıl Lüksemburg’da sarılmış tütün paketi satın alırken resmi fark ettiği bilgisi yer aldı.

Ailenin avukatı Antoine Fittante de pakette kullanılan görseldeki bacağın müvekkiline ait olduğundan emin.

Fittante, “Her yara kendine has, biricik. Bu adamın diğer bacağında da yanık işaretleri var. Çok açık. Bir uzman imajı belirlemekte sorun yaşanamaz” dedi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü ise “Bu kampanya için fotoğraflanan tüm insanların kimliği, anlaşmalar ve hakları elimizde” açıklaması yaptı.