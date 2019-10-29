Şili’de gösteriler devam ediyor: Bakanlar görevden alındı

Şili’de geçen hafta toplu ulaşıma getirilen zamlar sonrasında başlayan gösteriler devam ediyor… Hükümetin zamdan geri adım atmasına rağmen gösteriler alevlenirken göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 19 kişi yaşamını yitirdi.

500’den fazla kişinin yaralandığı ve 3 binden fazla göstericinin de gözaltına alındığı Şili’de kritik bir gelişme yaşandı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, dün gece aldığı kararla kabinesindeki 8 bakanı görevden aldı.

Aralarında içişleri bakanı ve ekonomi bakanı da olmak üzere 8 bakanı görevden alan Pinera, “Şili değişti ve hükümette karşılaşılan zorluklar karşısında değişmek zorunda” dedi.

Pinera’nın görevden aldığı bakanlar arasında dikkat çeken İçişleri Bakanı Andres Chadwick, Şili Devlet Başkanı’nın kuzeni… Kariyerinin başından beri Pinera’yı destekleyen Chadwick geçen hafta sokağa çıkan göstericilere “kanun kaçağı” diyerek büyük tepki çekmişti.

Pinera ekonomi bakanlığı görevinden aldığı Felipe Larrain’in yerine ise ekonomi profesörü Ignacio Briones’i atadı.

Şili’de günlerdir devam eden gösterilerin ülke ekonomisine 1.4 milyar dolarlık bir zarar verdiğini aktaran uzmanlar Pinera’ya desteğin de en düşük seviyede olduğunu aktardı.