Son dakika… Skandal mektup ABD’de gündemden düşmüyor

Mektubu ilk olarak Fox News sunucularından Trish Regan’ın Twitter üzerinden paylaştı. Birçok gazeteci, mektupta yer alan ifadelerin yarattığı şaşkınlık nedeniyle, doğruluğunu Beyaz Saray ile teyit etmeleri gerektiğini söylüyor.

BBC’ye konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, “diplomatik nezaketten yoksun” olarak tanımladığı mektubun, Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldığını söyledi.

MSNBC kanalının Baş Politika Analisti Nicolle Wallace, sunuculuğunu yaptığı “Deadline: White House” adlı politika tartışma programında, mektubun tam metnini okuduktan sonra, “Bu mektup o kadar acayip ki, Beyaz Saray’dan doğruluğunu teyit etmem gerekti” yorumunu yaptı.

Wallace daha sonra Ankara’da bulunan muhabirleriyle canlı bağlantı sırasında ilk olarak, “Türkler, şu anda Amerika ve Amerikan başkanı hakkında ne düşünüyor acaba?” sorusunu yöneltti.

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“HAZMETMEMİZ LAZIM, GERÇEK ÇIKTI”

Mektuptaki ifadelere duyduğu şaşkınlıktan sonra teyit ettirme ihtiyacı duyan bir diğer gazeteci CNN’in Washington Başmuhabiri Jack Tapper, dün canlı yayın sırasında, “Mektubu ilk gördüğümde şaka sandım, sahte olduğunu düşündüm. Sonra Beyaz Saray Sözcüsü’ne yolladım ve bana gerçek olduğunu söyledi” dedi.

Aynı programda bu değerlendirme üzerine söz alan CNN’in Politika Muhabiri Sara Murray, olayın ciddiyetinden dolayı mektuptaki ifadelere gülmek istemediğini belirterek, bu mektubun Trump’ın bire bir görüşmelerde dünya liderlerine nasıl yaklaştığını gösteren önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

İngiliz The Times gazetesinin Diplomasi Muhabiri Catherine Philip, “Şunu bir hazmetmemiz lazım: Trump’ın Erdoğan’a yazdığı gerçek bir mektubun, aslında şaka olduğunu sandık” dedi. (BBC Türkçe)