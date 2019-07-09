Son dakika… Skandal rapora BBC’den çok sert yanıt

“Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı fişleme belgesinin adında geçen ‘uzantıları’ ifadesinin raporun başka bir şeyin peşinde olduğunun ipuçlarını verdiğini belirten Nişancıoğlu, BBC Türkçe’nin Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren resmi bir medya kuruluşu olduğunu vurguladı.

Belgenin önceden niyetlenilen bir sonuca ulaşmak için hazırlandığını ve bunun manipülasyon olduğunu ifade eden Nişancıoğlu, “Değil üniversitede, orta dereceli bir okul ödevinde bile bunu yaparsanız çakarsınız. Bu raporun yazarı aklınca tam bir kurnazlıkla bunu yapmaya çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

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‘İSTİYORLAR Kİ İKTİDAR YANLISI YAYIN YAPILSIN’

BBC haberciliğine ilişkin bilgiler veren Muran Nişancıoğlu, makaleye şöyle devam ediyor:

“BBC, birinden yana ve birine karşı bir yayın organı değildir. Haberini doğru biçimde yapar, yorumu o konunun aktörlerine bırakır. Görülüyor ki raporun yazarı bundan rahatsız olmuş. O istiyor ki iktidar odakları eleştirilmesin, sadece iktidar yanlısı bir yayın yapılsın.”

Fişleme belgesinde yer alan 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili BCC Türkçe haberlerinin bağlamından koparılarak aktarıldığını anlatan Nişancıoğlu, ilk 24 saat içinde yaptıkları haberleri ‘link’ vererek, SETA belgesinin saçmalığını net şekilde ortaya koyuyor.

‘EN UFAK KANIT YOK, PALAVRA’

Rapora ‘fişleme’ yerine ‘komedi’ demeyi tercih eden Nişancıoğlu, belgede Mark Lowen’in BBC Türkçe muhabiri olarak lanse edilmesine esprili bir dille yanıt veriyor:

“Mark Lowen, BBC Türkçe muhabiri değil ki! Hiçbir zaman da olmadı. İstese de almayız zaten. Türkçesi fena değil ama Türkçe haber yapmak için henüz yetersiz!”

BBC Türkçe’nin tarafsızlık ve fikir çeşitliliğini gözardı ederek haber yaptığı iddiasının en ufak bir kanıta dayanmayan palavra olduğunu vurgulayan Nişancıoğlu, şöyle devam ediyor:

“Aksine metin içinde örnek verilen haberler de dahil tüm yayınımızda farklı görüşlerin yansıtılmasına büyük önem veririz. Besbelli ki bu metni kaleme alanları asıl rahatsız eden BBC Türkçe’nin ısrarla uyguladığı bu dengeli yayın politikası ve kimseye biat etmeyen, yaltaklanmayan ciddi, seviyeli dilidir.”

‘ÇOK YAZIK, UTANÇ VERİCİ!’

Murat Nişancıoğlu, SETA’nın fişleme belgesinin BBC Türkçe çalışanlarını hedef gösterdiğini ve yalan yanlış bilgiler içerdiğini belirterek yazısına şöyle son veriyor:

“Üzerine yazıldığı kağıt kadar değeri olmayan bir metin var önümüzde. Son derece sorunlu ve tehlikeli bir zihin dünyası ürünü olan bu metne ve anlayışa bilimsel çalışma demek bilime saygısızlık olur. Çok yazık ve utanç verici!”