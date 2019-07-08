Son dakika… AKP’ye yakın kuruluşun fişleme belgesine tepki yağıyor

İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker imzalı 202 sayfalık ‘rapor’da gazeteciler, sosyal medya aktiviteleri, geçmişte çalıştıkları kurumlar listelenerek hedef haline getirildi.

BBC Türkçe, DW Türkçe, Amerika’nın Sesi, Sputnik Türkiye, Euronews Türkçe, Independent Türkiye ve CRI (Çin Uluslararası Radyosu) çalışanlarının alenen fişlendiği ‘rapor’a, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi gibi birçok uluslararası kuruluştan da tepki geldi.

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), “Hükümet yanlısı düşünce kuruluşu SETA’nın son ‘raporu’, yabancı medya çalışanlarına yönelik tacizi yeni bir seviyeye çıkarıyor. Bu gözdağı girişimini şiddetle kınıyoruz ve hedef alınan meslektaşlarımızla beraberiz” açıklaması yaptı.

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “SETA'nın sözümona raporu, “uzantı” söylemiyle uluslararası medya çalışanlarına yönelik tahammülsüzlüğü onları hedef gösterecek şekilde açıkça ortaya koydu. Demokratik anlayışla bir alakası olmayan bu taciz belgesinde sorumluluğu olanları kınıyoruz” dedi.

Almanya merkezli Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Rapor, Türkiye’de çalışan yabancı gazetecileri kriminalize etmek ve onlara gözdağı vermeye çalışmaktadır. Bu endişe vericidir.”

DW: GÖZDAĞI VERME ÇABASI

Bünyesinde çalışan gazeteciler fişlenen Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) ise SETA’nın raporunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

DW Basın Sözcüsü Christoph Jumpelt, “Deutsche Welle gibi uluslararası bir medya kurumu tabii ki hakkındaki eleştirilerle yaşamak zorundadır. Ancak burada sözde bilimsel araştırma adı altında yapılan, gazetecilerin ismini kötüye çıkarma ve toplum önünde itibarsızlaştırma çabasıdır. Bu kabul edilemez. Söz konusu iddiaları reddediyoruz. DW, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili tarafsız ve nesnel habercilik anlayışını sürdürmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

SETA’nın ‘rapor’ olarak adlandırdığı fişlenme belgesinde, gazetecilerin geçmişte çalıştıkları kurumlar ve bağlantılı oldukları öne sürülen yayın kuruluşları ‘suç örgütü’ şemasını andıran bir teknikle görselleştirilerek rapora eklendi.