Son dakika… Skandal tweet sonrasında ABD’den flaş açıklama

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında terör örgütü FETÖ’nün firarisinin attığı Twitter mesajını beğenmesi Ankara-Washington hattında ciddi bir krize sebep olmuştu. Yaşananların ardından ABD geri adım attı.

Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçisi’nin Adana’da olmasından dolayı maslahatgüzarı bakanlığa çağırmasının ardından ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında hem İngilizce hem de Türkçe olarak iki mesaj yayınlandı. Büyükelçilik, paylaşılan mesajdan dolayı özür diledi.

Paylaşılan mesajda, “Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi hesabından FETÖ’cü Ergun Babahan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin bir tweet beğenilmişti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından MHP ve AKP başta olmak üzere birçok isim bu “beğeni”ye büyük tepki göstermişti. Yaşananların ardından ABD’nin yakın zamanda atanan Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın Adana’da olması sebebiyle maslahatgüzar dışişleri bakanlığına çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak, “Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü. Yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik” dedi.

Yaşanan rahatsızlığın Washington’a iletilmesinin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği hem Türkçe hem de İngilizce olarak özür tweet’i attı.