Son dakika… Soçi’de üçlü zirve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani, Suriye’deki çatışmaları sona erdirecek çözüm arayışları kapsamında Soçi’deki üçlü görüşmelerine başladı.

Soçi’deki zirve, Astana üçlüsünün liderlerinin bu seneki ilk, toplamda ise dördüncü zirvesi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye topraklarının neredeyse tamamında çatışmasızlık rejimine uyuluyor, şiddet olayları azalıyor. Bu, Astana sürecinin bir sonucu. Suriye’nin anayasasını hazırlayacak komitenin çalışmalarına en yakın zamanda başlaması çok önemli” dedi.

RUHANİ: SURİYE’NİN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ

Putin’in ardından söz alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Bütün teröristlerle mücadele edilmeli. Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye’nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık.

Türkiye ve Suriye arasında Adana anlaşması var. Suriye ve Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bütün tarafların Suriye’nin inşası için çalışması gerekiyor. Bunu yaparken de Suriye’nin içişlerine müdahale etmemek gerekiyor” diye konuştu.

ERDOĞAN: ASTANA RUHUNU MUHAFAZA ETTİK

Ruhani’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Putin’in ev sahipliğinde Soçi’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor, Putin’e teşekkür ediyorum. Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve. Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor. Bugüne kadar yaptığımız 3 toplantıda da beklentileri boşa çıkarmadık. Tüm sıkıntılara, provakasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki Astana platformu, Suriye’de akan kanın sona ermesi için en başarılı girişimdir.

Türkiye olarak Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şu ana kadar 35 milyar dolar gibi bir yardımı mültecilere her alanda yapmış vaziyetteyiz. Komşumuz Suriye’nin bir an önce huzura, barışa, refaha kavuşması için elimizden geleni yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz.”