Son dakika… Şok… Canlı yayında büyük operasyon!

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; 1839 yılında inşa edilen yapıdan sabahın erken saatlerinde bağırışlar ve iniltiler duyuldu.

Bunun üzerine yöre sakinleri polise haber verdi.

Twitter’da yayınlanan görüntülerde bir kişinin bacanın tepesinden baş aşağı sarktığı görülüyor.

Olay yerine güvenlik güçleriyle birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahsı kurtarmak için olay yerinde bir helikopter de bulunuyor.

2005 yılında fabrikanın bir bölümü apartman dairesine dönüştürüldü. Diğer kısmı ise Cumbria Üniversitesi tarafından kullanılıyor.

‘Dixon’s Chimney’ olarak anılan baca, bölgenin en dikkat çeken turistik noktalarından biri olarak biliniyor.