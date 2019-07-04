Son dakika… Şoke eden iddia: Şeyh günler süren seks partileri verirdi

Şarika kentindeki Kral Faysal Camii’nde dün gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verilen Şeyh Halid’in günler süren seks partileri düzenlediği ve metamfetamin bağımlısı olduğu öne sürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Şeyh Halid’in sahibi olduğu erkek giyim markasında çalışanların anlatımlarına dayandırdığı habere göre; 39 yaşındaki Prens, düzenli olarak seks işçilerinin de çağrıldığı partiler veriyordu.

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Qasimi Homme çalışanları, Şeyh Halid’in metamfetamin kullandığını herkes tarafından bilinen bir şey olduğunu da öne sürdü.

Gizlilik kaydıyla Daily Mail’e konuşan bir personel, “O, daha uzun seks yapmasını sağladığı için metamfetaminden faydalanırdı. O uyuşturucuya zaafı vardı” dedi.

Şeyh Halid’in işe kötü bir ruh halinde geldiği için metamfetamin kullandığının herkes tarafından bilindiğini öne süren söz konusu işçi, “Tavırları gerçekten dengesiz olurdu. Fakat genel olarak iyi bir adamdı, sert fakat adildi” dedi.

Qasimi Homme çalışanı, Şeyh Halid’in uyuşturucu ve seks partileri için günlerce uyumadığıdna ise bir canavara dönüştüğünü ifade etti.

‘Kristal meth’ olarak da bilinen metamfetamin, uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir maddedir. Birçok uyarıcı gibi, 6-24 saat süren güçlü bir öfori; dolayısıyla bağımlılık yapma yeteneğine sahiptir. Yapı olarak amfetamine yakın psikoaktif bir maddedir.