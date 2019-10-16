Son dakika… Son yılların en önemli keşiflerinden biri

Üzerlerindeki, canlı renklerle yapılmış işlemelerin hâlâ görülebildiği tabutlar, Nil Nehri’nin batısında, Asasif Gömütü’ndeki Theban Nekropolü’nde bulundu.

Birbirleriyle karşılıklı yerleştirilen tabutlerin, iki tabaka halinde bulundukları bildirildi.

Krallar Vadisi yakınındaki Asasif gömütünde yer alan mezarlar, Antik Mısır’ın M.Ö 664-332 yılları arasındaki geç dönemine ait.

Ancak, daha önceki 18. hanedandan (M.Ö 1550-1292) kalma mezarlar da var.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Mısır Antik Eserler Bakanlığı geçen hafta, Luksor’un Batı Vadisi’nde antik bir “sanayi bölgesi” bulunduğunu duyurmuştu.

Bölgede, ambarlar ve ölülerle birlikte gömüler eşyaları temizleyen yerler olduğu, 18. Hanedan dönemine ait küpler bulunduğu belirtilmişti.