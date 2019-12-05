Son dakika… Sosyal medyada Ankara diye paylaşıldı ama gerçek hiç öyle değilmiş

Günümüzde bilgiye ulaşma ve haberleşme hızı muazzam seviyelere çıkarken bu durum bilgi kirliliği ve yalan haber gibi birçok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getiriyor. Bunun son örneği ise bugün yaşandı…

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde bugün Ankara’da çekildiği öne sürülen birçok video ve görüntü paylaşıldı. Karda oyun oynayan ve yokuştan kayan bir grup çocuk ve bir polisin çekildiği görüntüler, “Ankara'da kar yağışı sonrası, yokuş aşağı kayarak eğlenen çocukları, gürültü yaptıkları gerekçesi ile polise şikayet ettiler. Polis olay yerine gelip, çocuklarla beraber kayarak olaya müdahale etti” ifadesiyle paylaşıldı.

Fakat video ne bugün ne Ankara’da çekildi, üstelik videodaki polisler şikayet üzerine bile orada bulunmuyordu… Türkiye’de hızla yayılan video aslında bu yılın Şubat ayında Seattle’da kaydedildi. Şubat ayının ilk günlerinde ABD’nin Seattle kenti bir kar fırtınasına maruz kalmış ve o dönemde birçok okul tatil olurken, gündelik yaşam durma noktasına gelmişti. 4 Şubat’ta ise Bothell polis karakolu resmi Twitter sayfasından bir video paylaşarak gündem olmuştu. O videoda bir polis, yanındaki gençlerle birlikte yokuştan kayarken görülüyordu. Polisler o videoyu, “Yol şartları, kaymak için mükemmel fakat araç kullanmak için çok da iyi değil. Birçok çocuk (ve polis) sokakta karda kayıyor dolayısıyla dikkatli sürün ve yavaş gidin” ifadesiyle paylaşmıştı.