Son dakika: Soylu’nun açıklamasına İran’dan yalanlama geldi

Reuters’a son dakika olarak yansıyan haberde, İran ordusunun İçişleri Bakanı Soylu’nun açıkladığı gibi PKK terör örgütüne Türkiye ile birlikte bir operasyon düzenlemediği belirtildi.

Açıklamada, “İran ordusu, Türk ordusunun PKK’ya karşı düzenlediği operasyonun bir parçası olmamıştır” denildi.

Süleyman Soylu, “15 gün önce dedim ki, ‘İran’la ortak operasyon yapacağız.’ Tarihimizde ilk defa, 2-3 defa Tahran’a, İran’a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibarıyla İran’la doğu sınırımızda PKK’ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.