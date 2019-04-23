Son dakika… Sri Lanka hükümetinden terör saldırısı açıklaması

Sri Lanka pazar günü peş peşe patlamalarla sarsılmış, 310 kişi yaşamını yitirirken en az 500 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Ülkedeki kilise ve otellere yönelik bombalı intihar saldırısı sonrasında soruşturma devam ederken Sri Lanka hükümetinin saldırıdan önce ihbarları aldığı fakat bu konuda bir önlem almadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alınırken bugün Sri Lanka hükümeti bir açıklama yaptı. Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene, “Yaptığımız soruşturma kapsamında ilk bulgulara göre bu terör olayının Yeni Zelanda’daki cami saldırısına misilleme olduğunu düşünüyoruz. Bu saldırı JMI ile birlikte Ulusal Tevhid Cemaati isimli örgüt tarafından gerçekleştirildi” dedi.

Öte yandan Sri Lanka hükümeti intihar bombacılarının saldırıların yapıldığı kilise ve otellere giderken çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Nüfusunun yüzde 70’i Budist olan Sri Lanka’da hükümet ilk bulgulara göre terör saldırısının, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına misilleme olduğunu iddia etti. St. Sebastian Kilisesi’nde çekilen kamera kaydında intihar bombacısı olduğu tahmin edilen kişi kiliseye giderken görülüyor.

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