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Son dakika… Sri Lanka hükümetinden terör saldırısı açıklaması

Paskalya Yortusu sırasında yaşanan korkunç saldırı sonrasında Sri Lanka hükümeti bir açıklama yaptı. Hükümet, "İlk bulgulara göre terör saldırılarının Yeni Zelanda'daki cami saldırısına misilleme olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. Terör saldırısını gerçekleştiren intihar bombacılarının saldırıdan önceki görüntüleri yayınlandı.

11:42 -
Haberler Dünya
Son dakika… Sri Lanka hükümetinden terör saldırısı açıklaması

Sri Lanka pazar günü peş peşe patlamalarla sarsılmış, 310 kişi yaşamını yitirirken en az 500 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Ülkedeki kilise ve otellere yönelik bombalı intihar saldırısı sonrasında soruşturma devam ederken Sri Lanka hükümetinin saldırıdan önce ihbarları aldığı fakat bu konuda bir önlem almadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

St. Sebastian Kilisesi’ne saldıran teröristin soğukkanlı bir şekilde saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alınırken bugün Sri Lanka hükümeti bir açıklama yaptı. Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene, “Yaptığımız soruşturma kapsamında ilk bulgulara göre bu terör olayının Yeni Zelanda’daki cami saldırısına misilleme olduğunu düşünüyoruz. Bu saldırı JMI ile birlikte Ulusal Tevhid Cemaati isimli örgüt tarafından gerçekleştirildi” dedi.

Öte yandan Sri Lanka hükümeti intihar bombacılarının saldırıların yapıldığı kilise ve otellere giderken çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Saldırıda mühendis Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi. Acılı babası Mehmet Çavuş, “Pırıl pırıl bir çocuktu. İTÜ’yü onur derecesi ile bitirdi. İki dil biliyordu. Başarılı bir çocuktu. Yani insanlara nasıl kıyıyorlar ben anlayamıyorum. İki yıldır orada görev yapıyordu” şeklinde konuştu.

Nüfusunun yüzde 70’i Budist olan Sri Lanka’da hükümet ilk bulgulara göre terör saldırısının, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına misilleme olduğunu iddia etti. St. Sebastian Kilisesi’nde çekilen kamera kaydında intihar bombacısı olduğu tahmin edilen kişi kiliseye giderken görülüyor.

Korkunç saldırıda iki Türk vatandaşı da yaşamını yitirdi. Hain terör saldırısında Serhan Selçuk Nariçi hayatını kaybetti. Baba Mehmet Nariçi, oğlunun elektrik elektronik mühendisi olduğunu, Sri Lanka'da ABD Büyükelçiliği'ne yapılan yeni binanın elektrik işlerini yaptığını söyledi. Nariçi oğlunun 2,5 yıldır Sri Lanka'da yaşadığını aktardı,

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: android-time 12:09 23.04.2019
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