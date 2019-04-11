Son dakika: Sudan’da son durum! Darbe sonrası Devlet Başkanı Beşir tutuklandı

Son haftalarda hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Sudan’da bugün peş peşe sıcak gelişmeler yaşandı… Sabah saatlerinde ordu devlet televizyonunun binasını kuşattı ve kısa bir süre sonra ise ülkeyi 20 yılı aşkın bir süredir yöneten Ömer El-Beşir’in ev hapsine alındığı açıklandı. Farklı kaynaklardan alınan bu duyum ardından resmi açıklama Sudan Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Sudan Savunma Bakanı açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı, 3 ay OHAL ilan edildiğini ve Yüksek Askeri Konseyi’nin yönetime el koyduğunu duyurdu. Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, “Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik. Ömer El Beşir’i tutukladık ve 2 yıllık bir geçiş dönemi başladı. 3 ay OHAL ilan edildi. Bütün hükümet yetkililerini tutukladık” açıklamasını yaptı.

Avad bin Avf, hava sahasının 24 saat boyunca kapalı kalacağını ve sınırların ise ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını söyledi. Bu açıklamaların ardından Sudan genelinde 1 ay boyunca 19:00’dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sudan Savunma Bakanı anayasa çalışmalarının askıya alındığını, başbakanlık, mecls ve eyalet yönetimlerinin feshedildiğini açıkladı. Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği’nden de bir açıklama geldi. Büyükelçilik, “Vatandaşlarımız süreç netleşinceye ve bizden mesaj alıncaya kadar sokağa çıkmamalı” açıklamasını yaptı.

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