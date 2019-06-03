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Son dakika… Sudan’da sular durulmuyor: Protestoculara kanlı müdahale

Sudan'da güvenlik güçleri, başkent Hartum'da sivil bir yönetim talebiyle oturma eylemi yapan protestoculara müdahale etti. Reuters'ın haberine göre; bu sırada en az iki kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var.

Sozcu.com.tr
08:54 -
Haberler Dünya
Son dakika… Sudan’da sular durulmuyor: Protestoculara kanlı müdahale

Hartum’da Genelkurmay Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan grup, güvenlik güçlerinin müdahalesini “haince bir girişim” olarak nitelendirdi ve halka “yardıma gelin” çağrısı yaptı.

Ülkenin ikinci büyük şehri olan Omdurman’da da halk sokaklara çıktı, binlerce protestocunun lastik yakarak yolları kapattığı bildirildi.

İngiltere’nin Hartum Büyükelçisi Irfan Siddiq, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Konutumdan son bir saattir duyduğum yoğun silah ateşinden ve Sudan güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapılan alana saldırdığı ve kayıpların olduğu yönündeki haberlerden aşırı kaygılıyım” yazdı.

Siddiq, “Böylesi bir saldırının bahanesi olamaz” ifadesini kullanırken, askeri yönetime “Müdahaleyi hemen durdurun” çağrısında bulundu.

ASKER İKTİDARI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sudan’da askeri yöneticiler ile iktidarın sivilleri devredilmesini isteyen protestocular arasında gerçekleştirilen müzakerelerden sonuç alınamıyor.

Ordu, nisan ayında 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarını darbeyle devirmişti. Yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi, protestocuların ülkeyi yönetmek içi bir hükümet kurmasına izin vermişti. Ancak askerler geçiş süreci boyunca genel yetkinin kendilerinde kalmasında diretiyor.

Göstericiler ise geçiş sürecine de sivillerin öncülük etmesini ve 40 milyon nüfuslu ülkenin demokrasiye yönelmesini istiyor.

 

Son güncelleme: android-time 09:16 03.06.2019
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