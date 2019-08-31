Son dakika… Devrik liderden ses getirecek itiraf

Yasadışı bir şekilde para bulundurmak, hediye kabul etmek ve yolsuzlukla suçlanan Beşir’in davası Sudan’ın başkenti Hartum’da görülmeye başlanmıştı.

İlk kez mahkemede sorgulanan Beşir, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan 25 milyon dolar aldığını fakat parayı özel amaçları için kullanmadığını söyledi.

Başir’in avukatı ise müvekkilinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve savunma tanıklarının gelecek duruşmada hazır bulunacağını söyledi.

SİVİLLERLE ASKERLER ANLAŞTI

Beşir’in yaklaşık 30 yıl süren iktidarı, aylar süren protestoların ardından nisan ayındaki bir darbeyle son bulmuştu.

Savcılar, Ömer El Beşir’in evinde 100 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve devrik liderin kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı.

Beşir’in devrilmesinin ardından yönetime el koyan üst düzey askerler ile gösterilere öncülük eden temsilcilerin yaptığı anlaşma sonucu geçici anayasa kabul edilmişti.

Sudan’ın Darfur bölgesinde savaş suçu işlemekle ve soykırımla suçlanan 75 yaşındaki eski devlet başkanı Beşir hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı da bulunuyor. Beşir ise bu suçlamaları reddediyor.