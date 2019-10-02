Son dakika… Suikasttan 50 yıl sonra flaş iddia

Robert Kennedy, 1968 yılında Filistinli göçmen Sirhan Bişara Sirhan tarafından Los Angeles’ta vurulmuştu. Sirhan, 46 yaşındaki politikacıyı öldürmekten hüküm giymişti.

Fakat Kennedy’nin oğlu Robert Kennedy Jr, babasının gerçek katilinin oteldeki bir güvenlik görevlisi olduğunu öne sürdü.

Oğul Kennedy, Sirhan’ın babasını vurduğunu kabul etse de öldüren kurşunların geçen ay Filipinler’de hayatını kaybeden Thane Eugene Cesar tarafından ateşlendiğine inanıyor.

İNANDIRICI KANITLAR VAR

Kennedy Jr, Instagram’dan yayınladığı mesajda, “İnandırıcı kanıtlar babamı Cesar’ın öldürdüğü izlemini uyandırıyor” ifadesine yer verdi. Oğul Kennedy’nin paylaşımı şöyle devam etti:

“Cesar, babam balo salonunda konuşurken büfede bekledi ve sonra babamı dirseğinden tutup Sirhan’a doğru yönlendirdi. Sirhan alt edilmeden önce babama doğru iki kurşun sıktı.”

Kendi anlatımına göre Cesar’ın silahını çektiğini ve babasının arkasında olduğunu aktaran Kennedy Jr, adli tıp uzmanı Dr. Rhomas Noguchi’nin raporunda babasına isabet eden dört kurşunun arkadan sıkıldığını ve namlunun sırtına dokunduğunu ya da çok yakında olduğunu yazdığını ifade etti.

Robert F. Kennedy, ağabeyi Başkan John F. Kennedy’nin (1961-1963) yönetiminde adalet bakanlığı ve danışmanlık yaptı, daha sonra senato üyeliğine (1965-1968) seçildi. Kardeş Kennedy, başkan adaylığı sırasında 1968 yılında Los Angeles’ta öldürüldü.