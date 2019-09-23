Son dakika… Suriye ile ilgili flaş açıklama geldi: Kuruluyor

8 yılı aşkın bir süredir savaşın devam ettiği Suriye ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı… Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlık dramının yaşandığı Suriye’de bir süredir gerilime sebep olan Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulduğunu açıkladı.

Komitenin ilerleyen haftalarda İsviçre’nin Cenevre’de Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışmaya başlayacağını açıklayan Guterres, “Birleşmiş Milletler, Komite’yi 8 yılı aşkın bir süredir savaşın devam ettiği Suriye’de siyasi çözüm bulmak için atılacak adım olarak görüyor” dedi.

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