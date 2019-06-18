Suriye: Türkiye ile savaşmak istemiyoruz

Sınırımızda 8 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş ve insanlık dramı en çok da Türkiye’yi etkiliyor… Sık sık terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’in saldırılarına maruz kalan Türkiye bunlara misliyle karşılık veriyordu. Fakat sadece 48 saat önce yani pazar günü Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yapmıştı. Bakanlık, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir” açıklamasını yaparak ilk defa Esad rejimini vurduklarını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından bugün Suriye Dışişleri Bakanı Muallim Çin’de açıklamalarda bulundu. Pekin’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muallim, “Dileriz ki ordumuz ile Türkiye ordusu savaşmaz. Bu bizim duruşumuz” dedi.