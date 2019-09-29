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Son dakika… Bakan Türkiye’yi başka ülkelerle karıştırdı! Kabul edilemez suçlama

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da yaptığı konuşmada, Amerikan ve Türk askerlerinin Suriye topraklarından derhal çekilmesini talep etti. Muallim, Türkiye'nin kendi milli güvenliği ve Suriyeli göçmenler için oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye ilişkin de konuştu.

Sozcu.com.tr
08:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bakan Türkiye’yi başka ülkelerle karıştırdı! Kabul edilemez suçlama

Reuters haber ajansının aktardığına göre; Muallim, “Topraklarımızda yetkimiz dışında faaliyet gösteren tüm yabancılar işgalci güçlerdir ve derhal çekilmeleri gerekiyor. Eğer reddederlerse, uluslararası hukukun verdiği yetki kapsamında her türlü karşı önlem alma hakkımız vardır” dedi.

Muallim, Amerikan ve Türk askerlerinin Suriye’de illegal şekilde askeri varlık gösterdiğini savunarak, iki ülkenin Suriye’nin kuzeyindeki ‘güvenli bölge’ oluşturma çabalarını ise Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlâl ettiğini öne sürdü.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ BÖLGE ÇABASI

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl Amerikan askerlerinin Suriye’den tamamen çekilmesi yönünde talimat vermiş, fakat sonradan IŞİD üyelerinin geri dönmemelerini garanti altına almak için bazı güçleri Suriye topraklarında bırakmaya ikna edilmişti.

ABD’nin Suriye’ye müdahalesi Barack Obama döneminde Eylül 2014’te başlamıştı. Şimdilerde Suriye’de yaklaşık 1000 Amerikan askeri bulunduğu ifade ediliyor.

Türkiye ise Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon Suriyelinin barınmasını sağlamak üzere evler inşa etmeyi planlıyor.

ABD Ankara Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanı Donald Trump Haber IŞİD Obama son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 08:38 29.09.2019
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