Son dakika… Bakan Türkiye’yi başka ülkelerle karıştırdı! Kabul edilemez suçlama

Reuters haber ajansının aktardığına göre; Muallim, “Topraklarımızda yetkimiz dışında faaliyet gösteren tüm yabancılar işgalci güçlerdir ve derhal çekilmeleri gerekiyor. Eğer reddederlerse, uluslararası hukukun verdiği yetki kapsamında her türlü karşı önlem alma hakkımız vardır” dedi.

Muallim, Amerikan ve Türk askerlerinin Suriye’de illegal şekilde askeri varlık gösterdiğini savunarak, iki ülkenin Suriye’nin kuzeyindeki ‘güvenli bölge’ oluşturma çabalarını ise Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlâl ettiğini öne sürdü.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ BÖLGE ÇABASI

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl Amerikan askerlerinin Suriye’den tamamen çekilmesi yönünde talimat vermiş, fakat sonradan IŞİD üyelerinin geri dönmemelerini garanti altına almak için bazı güçleri Suriye topraklarında bırakmaya ikna edilmişti.

ABD’nin Suriye’ye müdahalesi Barack Obama döneminde Eylül 2014’te başlamıştı. Şimdilerde Suriye’de yaklaşık 1000 Amerikan askeri bulunduğu ifade ediliyor.

Türkiye ise Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon Suriyelinin barınmasını sağlamak üzere evler inşa etmeyi planlıyor.