Son dakika… Esad’dan terör örgütü PKK uzantılarına karşı flaş mektup

Bakanlık açıklamasında, SDG’nin Haseke, Rakka, Deyrizor ve Halep vilayetlerinde Suriye halkına karşı canice ve baskıcı uygulamalara devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD ve öncülüğünde oluşturulan Uluslararası Koalisyon’un bütünlük içinde SDG’ye silah, lojistik, malzeme ve siyasi destek verdiği belirtildi.

SDG’li teröristlerin sadece Uluslararası Koalisyon’un Suriye halkına karşı işlediği suçların işlenmesinde rol almadığı, aynı zamanda da insan kaçırma, işkence ve sivillerin evlerinden atılmasının yanı sıra insanların mülklerinin çalınması ve gençlerin örgüte katılmaya zorlanması gibi faaliyetlerde yeni bir aşamaya geçtiğinin altı çizildi.

Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi, bu mektubu hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne hem de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na gönderdi.