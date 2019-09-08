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Son dakika… Taliban’dan Trump’a çok sert açıklama

ABD Başkanı Trump ile Taliban arasındaki gerilim tırmanıyor... Bir ABD askerinin yaşamını yitirdiği Kabil'deki saldırı dolayısıyla Taliban'la barış görüşmelerini durdurduğunu duyuran Trump'a çok sert bir açıklama geldi. Taliban, "Görüşmelerin durdurulması en çok Amerikalıları etkileyecek" açıklamasını yaptı.

15:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… Taliban’dan Trump’a çok sert açıklama

ABD Başkanı Donald Trump bugün bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sadece birkaç saat sonra Taliban’dan zehir zemberek bir açıklama geldi.

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Taliban, Trump’ın kararının ABD’lilerin yaşamlarını ve varlıklarını etkileyeceğini duyurdu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’in yaptığı açıklamada, “Bu görüşmelerin durdurulması en çok ABD’lileri etkileyecektir. Görüşmeler Cumartesi gününe kadar gayet sorunsuz bir şekilde ilerliyordu ve taraflar 23 Eylül’de tekrar görüşme konusunda anlaşmaya varmıştı” ifadesi kullanıldı.

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Son güncelleme: android-time 15:29 08.09.2019
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