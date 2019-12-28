Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Tam 41 bin yıllık! O kadar iyi korunmuş ki…

Rusya'nın Sibiya bölgesinde 41 bin yılla tarihlenen bir memeli keşfedildi. Okul çağındaki bir kız çocuğu tarafından tesadüfen bulunan hayvan, ileri tetkikler için Moskova'ya gönderilince tüm ayrıntılar netleşti...

Sozcu.com.tr
14:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Tam 41 bin yıllık! O kadar iyi korunmuş ki…

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 11 yaşındaki Angelina Sadovnikova, Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki Tirekhtyakh Nehri kıyısında annesiyle dolaşırken, neredeyse hiç zarar görmemiş bir kemirgen buldu.

Angelina, bulduğu hayvanı yerel bir tarihçi ve arkeolog olan Prokopyi Nogovitsyn’e götürdü, Nogovitshyn de biyologlar Nikita Slomonov ve Vyaçeslav Rojnov’a haber verdi.

İnanması güç Buz Devri yaratığı daha ileri çalışmalar yapılması için başkent Moskova’ya gönderildi. Radyokarbon çalışmalarına göre; 16.6 santimetrelik Pleistosen Çağı kemirgeninin yaklaşık 41 bin yıllık olduğu ve dünyadaki en yaşlı yaban sıçanı olduğu ortaya çıkarıldı.

arkeolog Haber Moskova okul Rusya son dakika
Son güncelleme: 14:37 28.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more