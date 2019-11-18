Son dakika… Tansiyon düşmüyor… Çatışmalar şiddetlendi

Güneşin doğuşuyla bazı göstericiler üniversite binasından çıkmak isterken, polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermili müdahalesiyle karşılaştı.

Polis daha önce Politeknik Üniversitesi’ne girmeye çalışmış, ancak molotofkokteyli ve tuğlalarla engellenmişti.

Bu sabah Rektör Jin-Guang Teng, göstericilere yönelik görüntülü bir açıklama yaptı ve polisle bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Buna göre; güç kullanmaya teşvik etmemeleri halinde öğrenciler binadan barışçıl şekilde çıkabilecekti.

Rektör, barışçıl bir şekilde kampüsten ayrılmaları durumunda “göstericilere polis merkezine kadar bizzat eşlik edeceği ve haklarındaki işlemlerin adil yürütülmesini sağlayacağı” vaadinde bulundu.

Fakat Rektör Teng’in mesajının etkisinin çok az olduğu görülüyor, zira göstericiler hâlâ kampusun içinde bulunuyor.

GÖSTERİLER HAZİRANDA BAŞLADI

Çin egemenliğinde fakat özerk yönetimle idare edilen Hong Kong’da gösteriler haziran ayında patlak vermişti.

Nedeni ise suç işlediklerinden şüphe edilen kişilerin anakara Çin’e iadesine olanak tanıyan sınır dışı yasasında yapılması planlanan bir değişiklikti.

Bu yasanın Pekin Yönetimi muhaliflerine baskı unsuru olarak kullanılacağından endişe ediliyordu.

Tasarı daha sonra askıya alındı fakat göstericiler “Çin’in boyunduruğuna” girmek istemediklerini ifade ederek eylemlerine düzenli aralıklarla devam ediyor.