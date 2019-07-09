Tarihi yapıdaki özel güvenlik porno izlerken yakalandı

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde adı belirtilmeyen güvenlik görevlisi, Kraliyet mücevherlerinin tutulduğu noktaya yakın olduğu ifade edilen Doğu Kapısı girişinde porno film izlerken yakalandı.

Başka bir güvenlik personeli tarafından çekildiği düşünülen fotoğrafta, bahse konu şahıs, güvenlik kulübesinde otururken görülüyor, arka planda ise kapalı devre kamera kayıtları yansıyor.

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Tower of London yetkilisi, “Güvenlik bizim için son derece önemli. Bu meseleleri çok ciddiye alıyoruz ve kapsamlı bir soruşturma yapacağız” dedi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Nerede olursanız olun iş yerinde porno izlemek doğru değildir. Fakat Tower of London’da çalışıyorsanız, sorumluluğunuz çok daha fazla. Gerçekten çok kötü bir durum” ifadelerini kullandı.

İngiltere Kralı I. William tarafından 1078 yılında yaptırılmaya başlanan Londra Kulesi, 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştı.