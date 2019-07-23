Son dakika… Tarihte ilk kez yaşanan olayda Rus uçağına 360 uyarı ateşi açıldı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus A-50 silahsız AWACS uçağının doğu kıyılarında bu sabah saatlerinde hava sahasını iki kez ihlâl ettiği ifade edildi.

Seul Yönetimi’nden yapılan açıklamada, ilk ihlâl hem Güney Kore hem Japonya’nın hak iddia ettiği adaların üzerinde yerel saatle 09.09’da, ikinci ihlâl ise 09.33’te gerçekleşti.

Bunun üzerine Güney Kore, F-15F ve KF-16 savaş uçaklarını bölgeye sevk etti. Uçakların ilk ihlâlde 80, ikinci ihlâlde 280 uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Güney Koreli yetkililer, ihlâlin Rusya ve Çin tarafından yapılan ortak tatbikat sırasında gerçekleştiğini düşünüyor.

Bu olay öncesinde de Çin’e ait iki H-6 bombardıman uçağının Rus savaş uçaklarıyla birlikte Seul’ın Hava Savunma Teşhis Bölgesi’ne geçtiği ve burada 24 dakika kaldığı açıklandı.

‘DAHA SERT TEDBİRLER ALIRIZ’

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ilk kez yabancı bir ülkenin hava sahalarını ihlâl ettiğini duyurdu.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong, olayla ilgili Rus yetkililere güçlü bir şikâyet mesajı ilettiklerini açıkladı.

Chung, “Bu olayı çok ciddiye alıyoruz ve bu tarz bir eylem tekrar ederse, daha sert tedbirler alacağız” dedi.

JAPONYA’DAN İKİ ÜLKEYE DE ŞİKÂYET

Rusya Savunma Bakanlığı ise hava sahası ihlâli iddiasını yalanladı.

Japonya hükümeti diplomatik kanallardan hem Güney Kore’ye hem Rusya’ya şikâyetlerini iletti. Tokyo Yönetimi, “Bölgemizde bu tarz hareketleri kabul edemeyiz” mesajı gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada da Güney Kore Hava Savunma Teşhis Bölgesi’nin Seul hava sahası olmadığı ve her ülkenin bu alanın içinde hareket etme özgürlüğü olduğu belirtildi.

