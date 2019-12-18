Son dakika… Tarla satışının önünü açan yasa ülkeyi karıştırdı: Çiftçiler ayaklandı

Ukrayna’da tarlaların satışına izin veren yasa tasarısı ülkede kriz yarattı… 32.5 milyon hektarlık ekilebilir alana sahip olan Ukrayna’da tarım arazilerinin yabancılara satışının önünü açan yasa tasarısına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Şu an sadece tarım alanlarının kiralanabildiği ülkede gelecek yıl tekrar oylanacak yasa tasarısı ile ilgili olarak Ukrayna’da dün gösteri düzenlendi. Fransa’nın yaklaşık 2 katı büyüklükte ekilebilir alana sahip olan ülkede 13 Kasım’da vekiller taslağı onaylamıştı. 2020 yılının ekim ayına kadar tekrar oylanması gereken yasa tasarısının onaylanması durumunda 2001 yılında yürürlüğe giren “tarlaların satışını engelleyen” yasa da rafa kalkmış olacak.

Ekilebilir arazinin sadece kiralandığı ülkede muhalifler, “Bu durum sadece Ukraynalı oligarkların ve yabancıların işine gelir. Yabancılar topraklarımızı satın alacak. Topraklarımızın gideceğinden ve çocuklarımızın geleceğinden endişe ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Eğer yasa tasarısı parlamentodan geçerse toprakları 3 yıl kiralayan Ukraynalılar ya da yabancılar bu toprakları satın alabilecek.

Öte yandan yasa tasarısını protesto eden yüzlerce Ukraynalı dün gece polisle çatıştı.