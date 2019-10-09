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Son dakika… Terör örgütü Batı basını üzerinden dilenmeye başladı bile

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo, Amerikan New York Times gazetesine konuştu. Türkiye'nin operasyonu öncesi kuyruklarını iyice kıstıran terör örgütü mensupları, Batı medyası üzerinden yardım dilenmeye başladı.

Sozcu.com.tr
09:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Terör örgütü Batı basını üzerinden dilenmeye başladı bile

YPG liderlerinden Cilo, Beyaz Saray’ın açıklaması karşısında hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, Washington’daki açık, öngörülebilir politika eksikliğinin plan yapmayı güçleştirdiğini söyledi ve “Hiç muğlaklık olmamalı” dedi.

Suriye’den telefonla New York Times’a konuşan Cilo, Amerikan askerleri ile SDG arasındaki ortaklığın bozulması durumunda bölgenin istikrarsızlaşabileceğini ifade etti.

Mensubu olduğu yapının da bir terör örgütü olduğunu yadsıyan Cilo, “ABD güçleriyle terörizmi yenmek için savaştık ve hâlâ sürmekte olan bu savaşın içindeyiz” dedi.

TÜRKİYE’Yİ TEHDİT ETTİ

Amerikalılara siyasi ve askeri liderlerine Türkiye’nin operasyonunu durdurmak için baskı yapmaları yolunda da çağrı yapan terör örgütü elebaşı, “IŞİD tehlikesi gerçektir” diyerek, bölgede uyuyan hücrelerin hâlâ bulunduğunu belirtti.

Cilo, SDG’nin bölgede on binlerce eski IŞİD’li teröristi ve ailelerini barındıran hapishane ve kampları idare ettiğini Cilo, ABD ile bu mahkûmların Türkiye’ye teslim edilmesine ilişkin bir görüşme yapmadıklarını ve bu durumun zaten ‘imkânsız’ olduğunu da ifade etti.

Şahin Cilo, güçlerinin Türkiye’ye saldırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi: “Sınırı geçerlerse çok fazla direniş olacak. Hiçbir şekilde onları topraklarımızda istemiyoruz.”

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Son güncelleme: 09:52 09.10.2019
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