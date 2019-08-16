Son dakika… Terör örgütü elebaşı itiraf etti: ABD PKK’nın kuryeliğini yapıyor

Terör örgütü lideri Mazlum Abdi, Amerikan tarafı üzerinden kendi önerilerini Türk tarafını ilettiklerini ifade etti.

Bu yılın başından itibaren ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen görüşmelerde terör örgütü SDG’nin görüşlerinin de ele alındığını iddia eden Abdi, “Amerikalıların arabulucu rolü oynadığını” aktardı.

ABD ile Türkiye’nin kamuoyuna açıkladığı üç maddenin, tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir temel olduğunu savunan Abdi, ancak hâlâ çok sayıda detay üzerinde görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Terör örgütüne yakın bir propaganda ajansına konuşan Mazlum Abdi, son görüşmelerde müzakerelerin süreceğine dair garanti verildiğini de öne sürdü.