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Son dakika… Terör örgütü elebaşı itiraf etti: ABD PKK’nın kuryeliğini yapıyor

Ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşlarından Mazlum Abdi, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelere dolaylı yollardan dahil olduklarını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
14:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Terör örgütü elebaşı itiraf etti: ABD PKK’nın kuryeliğini yapıyor

Terör örgütü lideri Mazlum Abdi, Amerikan tarafı üzerinden kendi önerilerini Türk tarafını ilettiklerini ifade etti.

Bu yılın başından itibaren ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen görüşmelerde terör örgütü SDG’nin görüşlerinin de ele alındığını iddia eden Abdi, “Amerikalıların arabulucu rolü oynadığını” aktardı.

ABD ile Türkiye’nin kamuoyuna açıkladığı üç maddenin, tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir temel olduğunu savunan Abdi, ancak hâlâ çok sayıda detay üzerinde görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Terör örgütüne yakın bir propaganda ajansına konuşan Mazlum Abdi, son görüşmelerde müzakerelerin süreceğine dair garanti verildiğini de öne sürdü.

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Son güncelleme: android-time 14:30 16.08.2019
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