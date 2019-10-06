Son dakika… Terör örgütü panikte! Sınıra yığınak yapıyorlar

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), silah altına aldığı bir grup Arap savaşçıyı gece geç saatlerde işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine yerleştirdi.

SDG, Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü.

Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD’nin en büyük askeri üslerden Çelebiyye’den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD’ye ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi.

TERÖRE DESTEK SÜRÜYOR

Bu arada ABD, Suriye’de terör örgütü “IŞİD ile mücadele” bahanesi adı altında YPG/PKK’ya destek vermeyi sürdürüyor.

Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, son 10 günde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 TIR gönderdi.

ABD, 21 Eylül’de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin yüklü olduğu 200 TIR yolladı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

IŞİD ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015’ten bu yana YPG/PKK’ya askeri destek veren ABD’nin Suriye’de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen yıl Suriye’deki askerlerini çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’da yaptığı açıklamada, Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın doğusuna olası harekata ilişkin, “Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır” dedi.