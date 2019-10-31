Son dakika… Terör örgütü Suriye’nin çağrısını geri çevirdi ama…

SDG’nin Şam rejimine verdiği cevabı Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi aktardı.

SDG’nin cevabında, “Suriye savunmasının birleştirilmesine ve Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’deki operasyonunun püskürtülmesine yönelik çabaların takdirle karşılandığı” ifade edildi.

Suriye ordusuna katılma konusunda başından bu yana pozisyonlarının açık olduğunu bildiren terör örgütü, “Safların birleştirilmesi, SDG’nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı” ifadesine yer verdi.

Amerikan Newsweek dergisinde yer alan SDG açıklamasında, “Birleştirme çabalarına yönelik kapsayıcı bir çerçeve olarak Suriye ordu kurumunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma oluşturulmasının gerektiği de” belirtildi.

KENDİNİ ORDU SANAN TERÖR ÖRGÜTÜ

SDG açıklamasında kendisini “kurumsal yapıda bir askeri organizasyon” ve “disiplinli askerler” ifadesini kullanırken, Şam rejiminin davetini ise şu şekilde reddetti:

“Bireylere yönelik bu dili kesinlikle reddediyoruz; zira, ilk olarak, Suriye Savunma Bakanlığı, çabaları birleştirmeye yönelik samimi isteğin kapısını açmak için bu söylemini Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanlığı’na yönlendirmeli.”

Suriye Savunma Bakanlığı dün bir açıklamayla YPG’li teröristleri orduya davet etmişti.

Türkiye’ye karşı ortak direniş çağrısının yer aldığı açıklamada, orduya katılmak isteyenler için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, bugüne kadar zorunlu askerlikten kaçmış ya da yetkililer tarafından arananların da bu düzenlemelerden yararlanabileceğini belirtilmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye İçişleri Bakanlığı’nın da SDG'nin kurduğu polis birimi olan Kürt İç Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına Suriye polisine katılma çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.