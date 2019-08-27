Son dakika… Reuters duyurdu: Terör örgütü Türkiye sınırından…

İngiliz Reuters haber ajansının duyurduğuna göre; terör örgütü YPG, Suriye’nin kuzeyindeki bazı noktalardan (Tel Abyad ve Resulayn) güçlerini ve ağır silahlarını çekti.



PKK bağlantılı güçlerin Suriye’nin Türkiye sınırından çekilme kararının Ankara ile Washington arasında süren görüşmeler kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Habere göre; YPG güçleri, Türkiye-Suriye sınırı boyunca 5-14 kilometrelik hattan çıkacak.

ABD ile Türkiye iki hafta önce Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda mutabakata varmıştı.

Taraflar, güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye’de müşterek harekat merkezi kurmuş ve merkez, hafta sonu itibarıyla tam kapasite faaliyete başlamıştı.

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‘ABD ARACILIK EDİYOR’ İDDİASI

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşlarından Mazlum Abdi, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelere dolaylı yollardan dahil olduklarını öne sürmüştü.

Bu yılın başından itibaren ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen görüşmelerde terör örgütü SDG'nin görüşlerinin de ele alındığını iddia eden Abdi, “Amerikalıların arabulucu rolü oynadığını” aktarmıştı.

ABD ile Türkiye'nin kamuoyuna açıkladığı üç maddenin, tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir temel olduğunu savunan Abdi, ancak hâlâ çok sayıda detay üzerinde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.