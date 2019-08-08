Son dakika… Terör örgütünden skandal açıklama: Bahaneleri de hemen hazırmış

Bu kadarı da olmaz… Türkiye’nin bütün itirazlarına rağmen ABD’nin her fırsatta lojistik, mühimmat ve psikolojik destek verdiği ve omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, uluslararası basına rezil rüsva bir açıklama yaptı.

Omurgasını terör örgütünün oluşturduğu ve sözde “IŞİD’le mücadele” için kurulan terör örgütünden şahıslar Reuters’a konuştu. Ne anlama geldiği belli olmayan ifadeler kullanan yetkili, “Eğer ABD, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine saldırısını engelleyemezse büyük bir savaş yaşanır. Birçok gücü Türkiye sınırına çekmek zorunda kalırız ve IŞİD’in uyuyan hücrelerine baskın yapmayı ve IŞİD’in mahkumlarını hapiste tutmayı başaramayız” dedi.

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ABD ve Türkiye aylar süren görüşme sonrasında dün bir güvenli bölge oluşturulması konusunda mutabık kalmıştı. Fakat taraflar bu bölgenin genişliği ve burayı kimin kontrol edeceğine dair net bir karara varamamıştı. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine bir operasyonun sinyalini vermiş, önceki gün ise ABD Savunma Bakanı Mark Esper, böyle bir hamlenin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.