Teröristlerden skandal: Adeta köşeye sıkıştılar

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından sadece kısa bir süre sonra omurgasını PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu ve yıllarca ABD'nin desteğini alan Suriye Demokratik Güçleri skandal bir talepte bulundu. Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde teröristler, uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.
Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) skandal bir talepte bulundu. SDG, ABD ve müttefiklerine Barış Pınarı Harekatı’ndan korunmak için “uçuşa yasak bölge” çağrısında bulundu.