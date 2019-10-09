Teröristlerden skandal: Adeta köşeye sıkıştılar

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) skandal bir talepte bulundu. SDG, ABD ve müttefiklerine Barış Pınarı Harekatı’ndan korunmak için “uçuşa yasak bölge” çağrısında bulundu.