Son dakika… Barış bölgesinde teröristlerden intihar saldırısı: Yaralılar var

Teröristler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kent merkezindeki içinde Özgür Suriye Ordusu’ndan unsurların da olduğu Suriye Milli Ordusu’nun karargahına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Anadolu Ajansı’nın aktardığı haberde iki SMO askerinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan SMO askerleri hastaneye sevk edildi. Çevrede çıkan yangın söndürüldü. Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de örgütün 120 saatte güvenli bölgeden çekilmesine ilişkin mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Ekim’deki açıklamasında, “TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir” bilgisini paylaşmıştı.

Aynı gün teröristlerin düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında üç SMO askeri şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

Öte yandan İhlas Haber Ajansı, saldırıda 4 kişinin yaralandığını duyurdu. İHA, patlamanın işlek bir cadde üzerinde yeni açılan bir fırının yakınlarında meydana geldiğini duyururken fırında maddi hasar tespit edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. (AJANSLAR)