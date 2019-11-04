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Son dakika… Teröristlerin cephanesi ele geçirildi: ABD’nin havan topları ortaya çıktı

ABD ile Türkiye arasında geçtiğimiz dönemde ciddi bir krize sebep olan terör örgütleri PKK/YPG/PYD ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn'da yapılan baskında terör örgütlerine ait silah deposunda ABD'nin havan topları bulundu.

10:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Teröristlerin cephanesi ele geçirildi: ABD’nin havan topları ortaya çıktı

TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki YPG/PKK’ya ait büyük silah deposunda kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Silah deposunda ABD’nin havan topları da bulundu. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Barış Pınarı Harekâtı sonrasında terör örgütlerinin silah deposu ortaya çıktı.

Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. (AA)

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ABD Ceylanpınar IŞİD PKK PYD Şanlıurfa son dakika Suriye Terör TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye
Son güncelleme: 11:01 04.11.2019
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