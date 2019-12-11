Son dakika… Time yılın insanını seçti: Greta!

Küresel ısınmaya karşı başlattığı ‘Gelecek İçin Cuma' (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareket başlatan İsveçli lise öğrenci Greta Thunberg, büyük bir onura layık görüldü.

ABD’nin saygın dergilerinden Time, geleneksel hale gelen yılın ‘en’lerini açıkladı. Dergi, en prestijli kategori olan ‘yılın insanı’ için dünyanın birçok yerinde küresel ısınmaya karşı eylemlere katılan 16 yaşındaki Greta’nın seçildiğini duyurdu.

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Derginin internet sitesinde Greta’nın BM zirvesinde yaptığı konuşmadan, dünya çapındaki eylemlerde binlerce kişiye seslenmesine kadar olan yolculuğuna da yer verildi.

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16 yaşındaki Greta, Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmış, ‘Fridays For Future’ eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.