Son dakika… Tonlarca uyuşturucuyu denizaltıyla kaçırmışlar

İspanyol polisi büyük bir operasyon gerçekleştirerek son yılların en büyük uyuşturucu kaçakçılığını engellemeyi başardı. Galiçya bölgesinin kuzeybatısında gerçekleşen operasyonda İspanyol polisi, transatlantik denizaltı ele geçirdi.

İhbar üzerine yapılan baskında dev denizaltının Kolombiya’dan yola çıktığı ve yaklaşık 3.8 ton uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı. Yetkililer 2 Ekvadorluyu gözaltına alırken ele geçirilen uyuşturucunun 121 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Uluslararası ajanslara konuşan kaynaklar, “Bu kartelin arkasındaki gruplar çok büyük. Sadece bu denizaltı bile 2.7 milyon dolar değerinde. Kolombiya’dan yola çıkan denizaltı, Avrupa’ya giderek buradan uyuşturucuyu dağıtmayı amaçlıyordu” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, Portekiz polisinden aldıkları ihbar üzerine baskını gerçekleştirdiklerini açıklarken olayla ilgili bağlantısı olan bir diğer kişinin de halen arandığını duyurdu.