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Son dakika… Tonlarca uyuşturucuyu denizaltıyla kaçırmışlar

İspanyol polisi Hollywood filmlerini aratmayan bir operasyona imza attı... Kolombiya'dan ülkeye giriş yapan bir denizaltıya yapılan baskınla 121 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ele geçirildi.

Sozcu.com.tr
17:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Tonlarca uyuşturucuyu denizaltıyla kaçırmışlar

İspanyol polisi büyük bir operasyon gerçekleştirerek son yılların en büyük uyuşturucu kaçakçılığını engellemeyi başardı. Galiçya bölgesinin kuzeybatısında gerçekleşen operasyonda İspanyol polisi, transatlantik denizaltı ele geçirdi.

İhbar üzerine yapılan baskında dev denizaltının Kolombiya’dan yola çıktığı ve yaklaşık 3.8 ton uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı. Yetkililer 2 Ekvadorluyu gözaltına alırken ele geçirilen uyuşturucunun 121 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Yetkililer, denizaltına el konulduğunu açıklarken araç içerisinde yaklaşık 4 tonluk uyuşturucu bulunduğunu duyurdu.

Uluslararası ajanslara konuşan kaynaklar, “Bu kartelin arkasındaki gruplar çok büyük. Sadece bu denizaltı bile 2.7 milyon dolar değerinde. Kolombiya’dan yola çıkan denizaltı, Avrupa’ya giderek buradan uyuşturucuyu dağıtmayı amaçlıyordu” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, Portekiz polisinden aldıkları ihbar üzerine baskını gerçekleştirdiklerini açıklarken olayla ilgili bağlantısı olan bir diğer kişinin de halen arandığını duyurdu.

Son güncelleme: 17:06 27.11.2019
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