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Son dakika… Tosuncuk’un aranıyor ilanları Kiev’de

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görüldüğü ve yakalanmak üzere olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr
13:57 -
Haberler Dünya
Son dakika… Tosuncuk’un aranıyor ilanları Kiev’de

Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden dolandırıcı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü öne sürüldü.

Türk gazetecilerin de peşine düştüğü Aydın, saklanmaya devam ediyor. Kiev'in işlek noktalarına Aydın'ın afişleri asıldı. Afişlerde Aydın'ı bulana 350 bin dolar ödül konduğu ifadesi de yer alıyor.

İnterpol tarafından da dünya çapında aranan Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl geldiği ise gizemini koruyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in belli noktalarına asılan ilanda Tosuncuk için 350 bin dolar ödül verileceği belirtiliyor.

Çiftlik Bank'ın kurucusu ‘tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Mart 2018'de Türkiye'den kaçmış ve en son Uruguay'da görülmüştü.

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Son güncelleme: 14:07 20.11.2019
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