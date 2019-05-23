Trenlerde porno film çeken personel işten çıkarıldı

Alman devlet demiryolu şirket Deutsche Bahn'da (DB) büyük skandal… Şirket, bir gişe çalışanını trenlerde porno film çektiği gerekçesiyle işten çıkardı. Teresa W. olarak anılan 33 yaşındaki kadın Bild gazetesine verdiği demeçte yaptığını savunarak, şirketten izin almasının gerektiğini düşünmediğini ifade etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; videolardan birinde Teresa W. trene kaçak binen bir yolcuyu azarlayarak onu deri kırbaçla cezalandırıyor. Almanya'nın doğusundaki Halle şehrinde yaşadığı öğrenilen kadının bir diğer videoda ise makinist kılığına girdiği görülüyor.

Deutsche Bahn'dan Bild'e yapılan açıklamada, “Mevzubahis çalışan bu yılın başı itibarıyla bizim tarafımızdan istihdam edilmemektedir” ifadesine yer verildi.

Şirketin konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle devam etti:

“Şahsın iddiaya konu tavırlarına hiçbir şekilde müsamaha gösteremeyiz ve bunu şiddetle kınıyoruz. DB çalışanlarının ticari ya da özel amaçlarla iş kıyafetlerini, ekipmanlarını ve boş alanları kullanmalarına temel olarak izin verilmiyor.”