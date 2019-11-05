Son dakika… “Trump bana tecavüz etti” diyen yazar dava açtı

Geçtiğimiz yıl patlak veren “Me Too” (ben de) hareketi sonrasında birçok ünlü kadın yaşadıkları cinsel taciz ve saldırıları kamuoyu ile paylaşmıştı. Bunlar arasında en dikkat çekici vakalardan biri ABD’de yaşayan Jean Carroll’dan gelmişti.

Carroll, 1990’lı yıllarda o dönem girişimleri ve şirketleriyle tanınan Donald Trump’ın kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı. Carroll, “Trump New York’taki bir mağazanın deneme kabininde tecavüz etti” demiş ve tartışmayı başlatmıştı.

Birçok gazete ve dergide makaleleri yayınlanan ve kitap yazarı olarak kariyerine devam eden Carroll’ın bu iddialarına Trump, “Bu iddialar gerçek değil. Kendisini tanımıyorum bile” demişti.

Trump’ın bu açıklamalarının ardından dün New York’ta sıcak bir gelişme yaşandı… Carroll, Trump’a tazminat davası açtı. Trump’ın kendisini yalanlamasının kendisini etkilediğini söyleyen Carroll, “Trump benim gururumu, dürüstlüğümü ve saygınlığıma gölge düşürdü. Bütün ulusal basın karşısında beni zor durumda bıraktı” açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABER Almanya'da görünmez kaza: Onlarca yaralı var

Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan, “Kimse konuyu saptırarak ve iftira atarak yaşanan cinsel saldırını dehşetine gölge düşüremez” dedi.

CARROLL CİNSEL SALDIRIYI ANLATMIŞTI

Ünlü yazar, o dönemde müteahhit olarak şöhrete kavuşan Trump ile 1995 ya da 1996 yılında Bergdorf Googman isimli lüks bir mekanda karşıladıklarını açıklamıştı. Trump’ın “bir kız” için hediye almak için iç çamaşırı seçtiğini ve kendisi üzerinde görmek istediğini söyleyen Carroll, “İçi gösteren bir iç çamaşırı seçmişti. Deneme kabinine girdiğimde benimle geldi ve beni duvara iterek tecavüz etti” demişti.

Carroll tecavüz sırasında kaçmayı başardığını açıklamıştı.