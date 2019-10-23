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Son dakika… Trump bir skandala imza attı: Terörist başını ABD’ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasından kısa bir süre sonra terör örgütü YPG'nin yöneticisi konumundaki Mazlum Kobani için, "Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

20:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump bir skandala imza attı: Terörist başını ABD’ye davet etti

Donald Trump, Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG’nin yöneticisi Mazlum Kobani (Türkiye’de bilinen adıyla Ferhat Abdi Şahin) için skandal bir paylaşıma imza attı.

Trump paylaşımında, “General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Trump’ın kullandığı ifadeler, ‘YPG’li terörist Mazlum Beyaz Saray’a davet edildi’ şeklinde algılandı.

YPG’nin bağlı olduğu PKK terör örgütünü Avrupa Birliği, çok sayıda NATO ülkesi ve ABD terör örgütü listesine almış durumda. Ancak aynı ülkeler Suriye’de faaliyetini sürdüren YPG için henüz aynı tanımı yapmıyor.

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Son güncelleme: 21:06 23.10.2019
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