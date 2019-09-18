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Son dakika… Trump, Bolton’ın yerine geçecek adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yerine, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı aday gösterdi.

16:33 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump, Bolton’ın yerine geçecek adayını açıkladı

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığı’nda, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O'Brien’ı aday göstereceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

O’Brien ile uzun süredir çalıştığını belirten Trump, “Muhteşem bir iş çıkaracak” yorumunu yaptı.

Robert C. O'Brien.

Donald Trump, ​uzun süredir özellikle İran ve Venezuela konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtilen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı geçen hafta görevden almıştı.

ABD Donald Trump son dakika
Son güncelleme: 17:01 18.09.2019
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