Son dakika… Trump-Erdoğan görüşmesi ABD basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile dün gerçekleşen temasları Amerikan medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Görüşme New York Times’ta, Trump’ın “Onun büyük bir hayranıyım” sözlerine atıfta bulunularak, “Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıcak karşılama” başlığını kullandı.

Gazetenin muhabiri Michael Crowley’nin haberinde ABD Başkanı Trump’ın son dönemde başlayan Türkiye karşıtı çağrılara kulak asmadığı ve bu tür eleştirileri dinlemediği vurgulandı.

İki liderin görüşmesine geniş yer ayıran gazetelerden bir diğeri ise Washington Post oldu. Hem basılı gazetede hem de dijital edisyonda gelişmeleri anbean okurlarına aktaran Washington Post, “ABD ve Türkiye’nin dostane görüşmeleri var fakat farklılıklar halen mevcut” dedi.

Post’un haberinde, iki ülke arasında kriz yaratan S-400 konusuna ilişkin Trump’ın “Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor” ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin “Türkiye’nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir” dediği de haberdeki bu paragrafta yer aldı.



WSJ: BÜYÜK İLERLEME SAĞLANAMADI

Öte yandan ülkenin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, iki liderin görüşmesinde çok büyük adımlar atılmadığını aktardı. Gazete, “Trump-Erdoğan görüşmesi çok az ilerleme sağladı” başlığını kullandı. Vivian Salama ve Michael R. Gordon imzalı haberde, “Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında uzun zamandır beklenen görüşme Çarşamba günü kilit konularda bir çözüme varamadan sona erdi” ifadesi kullanıldı.



CNN: BAZI PARLAMENTERLERİN BEKLEDİĞİ KARŞILAMA DEĞİLDİ

CNN televizyonundaki haberde ise Trump’ın Erdoğan için kullandığı “Onun büyük bir hayranıyım” ifadesine atıf yapılarak “Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi” denildi.

CNN’in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak, imzalı yazıda, ABD Başkanı Trump’ın “güçlü liderlere” gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise “Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump’tan istediğini elde edemedi” oldu.

Kevin Liptak bu ifadesine gerekçe olarak, Türkiye’nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakılmasını, S-400 krizinde Trump’ın yaptırım karşıtı tavrını örnek gösterdi.