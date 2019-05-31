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Son dakika… “Trump Erdoğan’ın teklifini kabul etti” iddiası

Ortadoğu'daki gelişmelere yer veren İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinde Türkiye'nin S-400'lerle ilgili çalışma grubu oluşturulması teklifini kabul ettiğini öne sürdü.

12:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… “Trump Erdoğan’ın teklifini kabul etti” iddiası

Ragıp Soylu, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, çarşamba günkü telefon görüşmesi sırasında, Başkan Trump’ın çalışma grubu fikrine karşı çıkan ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nı hükümsüz kıldığını belirtti.

Washington Yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve S-400 hava savunma sisteminin F-35 savaş uçaklarını tehlikeye atacağını düşünüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus yapımı S-400’lerin radar sistemiyle F-35’lerin gizli bilgilerini ele geçirebileceği kanaati taşıyor.

Bu çıkarımdan emin olan Pentagon ve Dışişleri yetkilileri, Ankara’nın teknik bir çalışma grubu oluşturma teklifini reddediyordu.

MEE’nin haberinde bu gelişme, teknik çalışma grubuyla S-400 ile F-35’leri bir arada kullanmanın yollarının bulunabileceğini savunan Ankara için önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

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Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin sevkıyatını ertelemeyi düşünmediğini bildirdi.

Son güncelleme: android-time 12:43 31.05.2019
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