Trump ilk defa ‘askeri müdahale’ dedi

ABD ile İran arasındaki gerilim yükseliyor… Bugün ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimi değerlendirdi ve olabilecek senaryolar üzerinden kamuoyunu bilgilendirdi.

Trump, “İran’ın nükleer silah almasının önüne geçmek için askeri müdahale uygulayabilirim” dedi. Time muhabirinin kendisine sorduğu, “İran’ın nükleer silah elde etmesini ya da Körfez’deki petrol sevkıyatını sorunsuz devam ettirmek adına askeri müdahale düşünür müsünüz” sorusuna, “Nükleer silah için kesinlikle alırım ve diğer soru ile ilgili olarak da bir soru işareti bırakıyorum” dedi. Fakat röportajın sonlarında Trump, İran’a askeri müdahalenin şu an için öngörülmediğini de dile getirdi.

Trump, Umman Denizi’ndeki Norveç ve Japonya tankerlerine yapılan saldırının, “Çok ufak” olduğunu söylerken, “Saldırıların arkasında İran olduğunu istihbaratımız da söyledi. Fakat ben göreve geldiğimden beri İran yönetimi daha az saldırgan davrandı” dedi.

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