Son dakika: Trump İsrail’in Golan Tepeleri hakimiyetini tanıdı

İsrail jetlerinin Gazze’yi bombardıman altına aldığı dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump, 1981 yılında İsrail’in işgal ettiği Suriye-İsrail sınırındaki Golan Tepelerini İsrail’in toprağı olarak tanıdı.

Trump ilgili karanameyi canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun önünde imzaladı. İmza töreninden önce Trump, İsrail’in Hamas karşısındaki kullandığı orantısız güç için “İsrail’in kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Karara Türkiye adına ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, “ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail’in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu’daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak” dedi.

ESAD REJİMİ: BÖLÜCÜ BİR SALDIRIDIR



ABD’nin aldığı karar sonrası Suriye’deki Esad rejimi, “ABD’nin bu kararı Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne saldırıdır” açıklamasıyla tepki gösterdi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Pompeo’yu arayarak kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

“TANIMIYORUZ”

Avrupa Birliği, ABD’nin Golan Tepeleri kararı sonrası, “Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail’in 1967’den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz” açıklamasını yaptı.