Son dakika… Trump, Kongre toplantısını terk etti

ABD Başkanı Trump, hükümetin yeniden açılması ve Meksika sınırına yapılacak duvar hakkında görüşmek üzere bir araya geldiği Kongre liderleriyle yaptığı toplantıyı terk etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’dekli Demokrat liderlerle gerçekleştirdiği ve hükümetin kapalı olmasına neden olan Meksika sınırına yapılacak duvarla ilgili toplantıyı terk etti.

Trump görüşmeyi “Tamamen zaman kaybıydı” sözleriyle niteledi.

Hükümetin kapanmasının 19. gününde bir araya gelen Trump ve Demokrat parti liderleri Meksika duvarı konusunda anlaşamayınca toplantı yarıda kesildi.

Trump, Twitter’dan “Chuck ve Nancy ile toplantımızı terk ettim, tamamıyla zaman kaybı. 30 gün içerisinde hükümeti açarsam duvarı ya da çelik bariyerleri içeren Sınır Güvenliği’ni kabul edecek misiniz diye sordum. Nancy ‘Hayır’ dedi, ben de ‘Güle güle’ dedim, başka hiçbir şey işe yaramaz!” açıklamasını yaptı.

Demokratlar, Trump’ın bu tutumunu ‘öfke krizi’ olarak tanımladı ve Trump’ın sınır duvarı projesini kabul etmedikleri için toplantıdan ayrıldığını belirttiler.