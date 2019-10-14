Son dakika… Trump, Esad ve YPG’ye seslendi ardından yaptırım açıkladı!

Trump, “IŞİD’i yendikten sonra askerlerimizi Suriye’den çektim. Bırakalım Suriye ve Esad, Kürtleri korusun ve Türklere karşı kendi toprakları için savaşsın. Generallerime dedim ki, neden düşmanımızın toprağını korumak adına Suriye ve Esad için savaşalım?

Suriye’de Kürtlere kim isterse yardım edebilir, isterse Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte bile yardım edebilir benim için fark etmez. Umarım hepsi iyi işler yapar, biz 7 bin mil uzaklıktayız!” ifadelerini kullandı.

ÇELİK İTHALATINDA VERGİ ARTIŞI

ABD Başkanı Trump bu tweetlerden kısa bir süre sonra Türkiye’den ithal edilen çelik alımının yeniden yüzde 50 oranında vergilendirileceğini belirtti. Trump ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması görüşmelerinin de dondurulacağını açıkladı.

Trump, imzalayacağı başkanlık kararnamesinin ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesleri engelleyen, yerinden edilen insanların evine dönmesine izin vermeyen, mültecileri zorla evine gönderen veya Suriye’de huzur, güvenlik ve istikrarı tehdit eden herkese çok güçlü ek yaptırımlar getireceğini söyledi.

Trump açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin askeri taarruzu sivillerin hayatını ve bölge barışı, güvenliği ve istikrarını tehdit ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok net ilettim: Türkiye’nin harekatı insani krize ve olası savaş suçlarına zemin hazırlıyor. Türkiye etnik ve dini azınlıklar dahil olmak üzere, sivillerin güvenliğini güvence altına almalı. Şu an ve belki gelecekte de bölgedeki IŞİD teröristlerinin devam eden tutukluluklarından sorumlu olmalı. Ne yazık ki Türkiye işgalinin insani etkilerini azaltıyormuş gibi görünmüyor.

Daha önce de söylediğim gibi, Suriye’nin kuzeydoğusunda kalan tüm ABD askerlerini çekiyorum. ABD IŞİD’in fiziki halifeliğini yenilgiye uğrattı. Suriye’den ayrılacak olan ABD askerleri durumu takip etmek üzere ve 2014’te yaşananların ve göz ardı edilen IŞİD tehdidinin Irak ve Suriye’yi kırıp geçirdiği dönemin tekrarlanmaması için bölgede yeniden konuşlandırılacak. Az sayıda ABD askeri, IŞİD’in kalıntılarını dağıtmaya devam etmek üzere, güney Suriye’deki At Tanf üssünde kalacak.

ABD, Suriye’deki korkunç eylemleri kolaylaştıran ve finanse edenlere yönelik olarak ekonomik yaptırımları agresif bir şekilde kullanmaya devam edecek. Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yola devam ederse, Türkiye’nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım.”