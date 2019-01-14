Trump, Putin görüşmesi nedeniyle mahkemeye çağrılabilir

ABD'de iki Kongre üyesi, ABD Başkanı Donald Trump'ı Putin ile gerçekleştirdiği görüşme için mahkemeye çağırabileceğini açıkladı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Eliot Engel, CNN’de yaptığı açıklamada, “Bunu yapmayı tercih etmiyorum. Ne bulacağımıza bakacağız ama başka seçeneğimiz kalmayabilir” ifadelerini kullandı.

TRUMP RUSYA İÇİN ÇALIŞMADIM DEMİŞTİ

Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le görüşmeleriyle ilgili medyada yer alan haberlere tepki göstererek, Rusya için asla çalışmadığını ve tercümanın notlarıyla ilgili birşey bilmediğini belirtmişti.

İLGİLİ HABER ABD Başkanı Trump'tan küstah Türkiye açıklaması

New Orleans'a gitmeden önce açıklamalarda bulunan Trump, Washington Post'ta yer alan Putin'le görüşmelerinin ayrıntılarını gizlediği ve tercümanın notlarına el koyduğu yönündeki haberin yanlış olduğunu söyledi. New York Times gazetesi de ayrıca Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Trump'ın FBI eski başkanı James Comey'i görevden aldıktan sonra Trump'ın Rusya adına çalışıp çalışmadığıyla ilgili soruşturma yürüttüğünü yazmıştı.Trump gazetecilere “Rusya için asla çalışmadım” ifadesini kullandı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, FBI'a konuyla ilgili soru sormayı planladığını, FBI'ın çok ileri gittiğini düşündüğünü kaydetti.Temsilciler Meclisi'nin bu ay kontrolünü ele alan Demokratlar ise konuya eğileceklerinin mesajını verdi.İLGİLİ HABER CHP'den Trump'a sert tepki: Bu tehditler bize sökmez

RUSYA’YA KARŞI KİMSE DAHA SERT OLMADI

New York Times ve Washington Post gazetelerinin FBI'ın Başkan Donald Trump'ın ülke çıkarları aleyhinde hareket edip etmediği konusunda hakkında soruşturma yürüttüğü haberleri haftasonuna damgasını vurmuştu.

Başkan Trump, Cumartesi gecesi de Fox News televizyonunda Jeanine Pirro'nun programına telefonla bağlandı ve konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Pirro, Trump'a hiç Rusya için doğrudan çalışıp çalışmadığını sordu. Trump, ‘‘Bu sanırım bana şu ana kadar sorulan en hakaret edici soru'' dedi ve hiçbir başkanın Rusya'ya karşı kendisinden daha sert bir tutum takınmadığını söyledi. Trump'ın bu sözleri, soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındığı yorumlarına neden oldu.

Başkan Trump, ‘‘Rusya'dakilere soracak olursanız Rusya'ya karşı başka herkesten ve muhtemelen diğer başkanlardan daha sert davranmışımdır, nokta. Ama kesinlikle son üç ya da döt başkandan daha sert davrandım'' dedi.

Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre, Trump ayrıca Washington Post gazetesinin adını vermediği yetkililere dayandırdığı haberde Başkan'ın Rus lider Vladimir Putin'le görüşmesinin ayrıntılarını en üst düzey devlet yetkililerinden bile sır gibi sakladığı iddialarını yalanladı.

Trump, gazetenin Putin'le Helsinki'de yaptığı zirveyi çok ‘‘büyüttüğünü'' söyledi ve ‘‘Herkes bu toplantıyı dinleyebilir, toplantı herkese açık'' ifadesini kullandı.